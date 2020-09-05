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05 Eylül 2020, Cumartesi
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’a uçuş günü

Sırbistan’a uçuş günü

Uluslar Ligi B Ligi ikinci maçında ile karşılaşacak olan A 'ımız, bugün Sırbistan'a gidiyor. İşte detaylar...

Ay-Yıldızlılar, yarınki maçı için bugün ülkeye gidecek. Saat 11.00'de 'tan Belgrad'a geçecek millilerde, ve bir oyuncu 20.30'da basının karşısına geçecek. A , Sırbistan maçının son provasını ise 21.00'de yapacak.

BELARUSLU HAKEM ATANDI
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

'İYİ ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜNÜ ALDIK'
'ın tek golünü atan Szoboszlai, maçın ardından yaptığı açıklamada iyi çalışmanın ödülünü aldıklarını söyledi. Macarlar'ın altın çocuğu, "Kendi oyunumuza konsantre olduk ve iyi oynadık. İyi çalışmanın da ödülünü aldık" dedi. 19 yaşındaki kanat, Salzburg forması giyiyor.

EMRE: ONLAR DAHA HAZIRDI
G.Saray'a transfer olan Emre Kılınç, Sivas'ta maça çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek; "Sivas, Mert Hakan ile evimiz gibiydi. Galip gelmek istiyorduk fakat Macaristan bizden daha fazla istedi, kazanmayı istiyorduk. Onlar bizden daha hazırdı" ifadelerini kullandı.

  1. 5.9.2020
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