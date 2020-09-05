Sırbistan’a uçuş günü
UEFA Uluslar Ligi B Ligi ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ımız, bugün Sırbistan'a gidiyor. İşte detaylar...
Ay-Yıldızlılar, yarınki Sırbistan maçı için bugün ülkeye gidecek. Saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a geçecek millilerde, Şenol Güneş ve bir oyuncu 20.30'da basının karşısına geçecek. A Milli Takım, Sırbistan maçının son provasını ise 21.00'de yapacak.
BELARUSLU HAKEM ATANDI
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.
'İYİ ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜNÜ ALDIK'
Macaristan'ın tek golünü atan Szoboszlai, maçın ardından yaptığı açıklamada iyi çalışmanın ödülünü aldıklarını söyledi. Macarlar'ın altın çocuğu, "Kendi oyunumuza konsantre olduk ve iyi oynadık. İyi çalışmanın da ödülünü aldık" dedi. 19 yaşındaki kanat, Salzburg forması giyiyor.
EMRE: ONLAR DAHA HAZIRDI
G.Saray'a transfer olan Emre Kılınç, Sivas'ta maça çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek; "Sivas, Mert Hakan ile evimiz gibiydi. Galip gelmek istiyorduk fakat Macaristan bizden daha fazla istedi, kazanmayı istiyorduk. Onlar bizden daha hazırdı" ifadelerini kullandı.
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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