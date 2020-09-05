Sırbistan’a uçuş günü

Ay-Yıldızlılar, yarınki Sırbistan maçı için bugün ülkeye gidecek. Saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a geçecek millilerde, Şenol Güneş ve bir oyuncu 20.30'da basının karşısına geçecek. A Milli Takım, Sırbistan maçının son provasını ise 21.00'de yapacak.

BELARUSLU HAKEM ATANDI

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

'İYİ ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜNÜ ALDIK'

Macaristan'ın tek golünü atan Szoboszlai, maçın ardından yaptığı açıklamada iyi çalışmanın ödülünü aldıklarını söyledi. Macarlar'ın altın çocuğu, "Kendi oyunumuza konsantre olduk ve iyi oynadık. İyi çalışmanın da ödülünü aldık" dedi. 19 yaşındaki kanat, Salzburg forması giyiyor.

EMRE: ONLAR DAHA HAZIRDI

G.Saray'a transfer olan Emre Kılınç, Sivas'ta maça çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek; "Sivas, Mert Hakan ile evimiz gibiydi. Galip gelmek istiyorduk fakat Macaristan bizden daha fazla istedi, kazanmayı istiyorduk. Onlar bizden daha hazırdı" ifadelerini kullandı.