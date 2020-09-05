Eskiye dönüş

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına sürpriz bir 11'le çıkmıştı. Fazla şans bulamayan oyuncuları deneyen tecrübeli hoca, yarınki Sırbistan maçında kadroda birtakım değişiklikler yapacak. A Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na taşıyan düzene dönüş yapacak Güneş, savunmanın sağında Mert Müldür yerine Zeki Çelik'i görevlendirecek. Orta alanda da bazı oynamalar yapacak başarılı hoca, Başakşehir ve A Milli Takım'ın vazgeçilmez ikilisi İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'e şans verecek. Solda ise Ahmed'in yerine Kenan'ın oynaması bekleniyor.

HOLENDER DİKKAT ÇEKTİ

Macaristan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede orta 3'lünün solunda görev yapan Filip Holender, performansıyla dikkat çekti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 şutu direkten döndü. 4 de şut pası veren Holender, 53 pasında yüzde 86 isabet sağladı. Holender, İsviçre'nin Lugano takımında görev yapıyor.

SIRBİSTAN'LA İLK MÜCADELE

Türkiye, yarın tarihinde ilk kez Sırbistan'a rakip olacak. Daha önce 10 kez Yugoslavya ile karşılaşan milliler, bu mücadelelerden sadece 1 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Son maçında Macaristan'a yenilen Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki mağlubiyeti en son Nisan 2003'te İngiltere ve Çek Cumhuriyet maçlarında almıştı.

MAÇIN YILDIZI UĞURCAN ÇAKIR

Türkiye'nin Macaristan'a mağlup olduğu mücadelede ay-yıldızlı ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla göz doldurdu. Ataklarda kalesinde devleşen Trabzonspor'un genç file bekçisi, 4 önemli kurtarışa imza attı. 27 pasta yüzde 85 isabet yakalayan Uğurcan'la ilgili Şenol Güneş, "Gol yememize rağmen görevini en iyi şekilde yapan oyuncumuz Uğurcan Çakır'dı" dedi.

'HAZIR OLMAMAK BAHANE DEĞİL'

Milli formayı ilk kez sırtına geçiren Mert Hakan Yandaş, hazır çıkmamalarının bahane olmayacağını söyledi. İlk maçına çıktığı için Şenol Güneş'e teşekkür eden başarılı oyuncu, "Yeni bir başlangıç oldu. Hocama teşekkür ediyorum. İlk maçım, ilk heyecan. Çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra daha iyi olacağımın sözünü veriyorum. Hazır olmamak bu maçın bahanesi değildi" diye konuştu.