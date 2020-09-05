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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Eskiye dönüş

Eskiye dönüş

, karşısında kadroda değişiklik yapacak. , ve Mahmut ilk 11’deki yerine geri dönecek.

A Teknik Direktörü , maçına sürpriz bir 11'le çıkmıştı. Fazla şans bulamayan oyuncuları deneyen tecrübeli hoca, yarınki maçında kadroda birtakım değişiklikler yapacak. A Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na taşıyan düzene dönüş yapacak Güneş, savunmanın sağında Mert Müldür yerine 'i görevlendirecek. Orta alanda da bazı oynamalar yapacak başarılı hoca, ve A Milli Takım'ın vazgeçilmez ikilisi ve Mahmut Tekdemir'e şans verecek. Solda ise Ahmed'in yerine Kenan'ın oynaması bekleniyor.

HOLENDER DİKKAT ÇEKTİ
Macaristan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede orta 3'lünün solunda görev yapan Filip Holender, performansıyla dikkat çekti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 şutu direkten döndü. 4 de şut pası veren Holender, 53 pasında yüzde 86 isabet sağladı. Holender, 'nin Lugano takımında görev yapıyor.

SIRBİSTAN'LA İLK MÜCADELE
, yarın tarihinde ilk kez Sırbistan'a rakip olacak. Daha önce 10 kez Yugoslavya ile karşılaşan milliler, bu mücadelelerden sadece 1 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Son maçında Macaristan'a yenilen Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki mağlubiyeti en son Nisan 2003'te ve Çek Cumhuriyet maçlarında almıştı.

MAÇIN YILDIZI UĞURCAN ÇAKIR
Türkiye'nin Macaristan'a mağlup olduğu mücadelede ay-yıldızlı ekibin kalecisi , performansıyla göz doldurdu. Ataklarda kalesinde devleşen 'un genç file bekçisi, 4 önemli kurtarışa imza attı. 27 pasta yüzde 85 isabet yakalayan Uğurcan'la ilgili Şenol Güneş, "Gol yememize rağmen görevini en iyi şekilde yapan oyuncumuz Uğurcan Çakır'dı" dedi.

'HAZIR OLMAMAK BAHANE DEĞİL'
Milli formayı ilk kez sırtına geçiren Mert Hakan Yandaş, hazır çıkmamalarının bahane olmayacağını söyledi. İlk maçına çıktığı için Şenol Güneş'e teşekkür eden başarılı oyuncu, "Yeni bir başlangıç oldu. Hocama teşekkür ediyorum. İlk maçım, ilk heyecan. Çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra daha iyi olacağımın sözünü veriyorum. Hazır olmamak bu maçın bahanesi değildi" diye konuştu.

  1. 5.9.2020
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