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05 Eylül 2020, Cumartesi
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A Milli Takım maçı için Belgrad'a gitti

A Milli Takım Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile oynayacağı maç için Belgrad'a gitti. Ay-yıldızlı kafilede, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan yer almadı.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında 'ta oynadığı maçından mağlubiyetle ayrılan A , ile yapacağı gruptaki ikinci karşılaşma için sabah saatlerinde Sivas'ta konakladığı otelden ayrıldı. Takım otobüsüyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen ay-yıldızlılar, saat 11.00'de kalkan özel uçakla Belgrad'a gitti.

Milli kafilede sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan yer almadı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör ve bir futbolcu, akşam maçın oynanacağı Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 05.09.2020
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