Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta A Milli Takım kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Macaristan'ı Sivas'ta konuk edecek olan A Milli Takım'da hedef mutlak galibiyet almak. Maçın yayın saati, kanalı ve A Milli Takım aday kadrosu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Yayın şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta mücadele eden millilerimizin aday kadrosu da geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 21.45 'de başlayacak.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDAN MI YAYINLANACAK?
UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Macaristan'ı ağırlayacak Ay Yıldızlı ekibimizin maçı Perşembe günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
MİLLİ TAKIM FORMALARI TANITILDI
A Milli Takım'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.
- 03.09.2020
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- Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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