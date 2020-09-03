Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Türkiye - Macaristan | CANLI

Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta A kritik bir mücadelede karşılaşıyor. 'ı Sivas'ta konuk eden A Milli Takım'da hedef mutlak galibiyet almak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde ile karşılaşıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta mücadele eden millilerimiz mutlak galibiyet için sahada. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Merih, Umut, Mert Hakan, Hakan, Emre, Ahmed, Burak

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.

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TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MİLLİ TAKIM FORMALARI TANITILDI

A 'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 21:45
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