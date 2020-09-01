Önemli olan bahçedeki çiçek

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ve Sırbistan ile oynanacak maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun geleceği için alt liglerdeki gelecek vadeden oyuncuları bulmak gerektiğinin altını çizen usta hoca "Alt ligler, gençlerin hakim olduğu bir lig olmalı. 11 oyuncudan en az 7, 8 tanesi genç olmalı. Bizim de oraları taramamız gerekiyor. Oradan ya da amatörden çıkarmamız gerekiyor. Yayladaki çiçeği almak yerine bahçedeki çiçekleri çoğaltmamız gerek" dedi. Milli Takım için yurt dışında görüştükleri genç oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, "Bu genç oyuncuların bir kısmı diğer ülkeleri tercih ediyor. Ona saygı duyarım. Oyuncuların özgür iradesi var. Milli Takım, kulüp takımı değil. Gönül ister, ruh ister. Buradan bir şey beklemezsin, vermeye gelirsin. Milli takıma gelirken şöyle olacak, böyle olacak dediğin zaman hiç gelme. Türk Milli Takımı'nı tercih edip de orası, burası pazarlık yapıyorsa o zaten bize ait olması daha iyi" diye konuştu. Gelecek sezon Süper Lig'de hafta içinde de maçların oynanacak olması hakkında da konuşan tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: Günümüz futbolu çok fazla sayıda maç yapılması istenen bir spor dalı oldu. Messi ve Ronaldo'nun maç sayısına bakalım. Oyuncu 45-50 maç oynayacak duruma rahatlıkla gelmeli.



İSİMLERİ YETER

Güneş, büyük takımların isimleri her zaman şampiyonluğa oynar. Ekonomik krizler, lig içinde bir kulübü etkiliyorsa o yarışta geri kalıyor. Ama dört büyükler 'ikincilik için oynuyorum' diyemez.



KULÜPLERE DÖNMEM

Milli takımda herkes tarafından sevildiğini, ortak bir değer olduğunu belirten Güneş, tekrar kulüp takımlarına dönmeyi düşünmediğini belirtti: Türkiye'de tekrar kulüp savaşına, bu kavgalı ortama girmek istemiyorum.



8-10 SENE GERİDEYİZ

19 yaşına geldiğinde oyuncuları hazır tutmamız gerek. O konularda eksik kalıyoruz. Avrupa'daki futbolun 8, 10 sene gerisindeyiz. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla onlarla eşit gibi görünüyoruz.



REKABET = BAŞARI

Rekabet başarı getirecek. 2,3, 5, 10 sene sonra bunu daha iyi hale getirebilmek için bu oyuncuların yaşadığı başarıyı gören oyuncuların 'benim, onu geçmem gerekir' demesi lazım. O zaman Türk futbolu mesafe alır.