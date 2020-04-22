Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü

Son dakika: Başkan milli futbolcularla görüştü

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada video konferans yöntemiyle A futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan , Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'te milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu.

Görüşmeye katılan isimler şöyle; Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Muhammed Şengezer, Enes Ünal, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Berkay Özcan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Kenan Karaman, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Mert Günok, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Oğuzhan Özyakup, Güven'in yanı sıra, A Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yer aldı.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 14:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA