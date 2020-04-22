Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada video konferans yöntemiyle A Milli Takım futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'te milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu.
Görüşmeye katılan isimler şöyle; Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Muhammed Şengezer, Enes Ünal, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Berkay Özcan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Kenan Karaman, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Mert Günok, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Oğuzhan Özyakup, Güven'in yanı sıra, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yer aldı.
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 14:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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