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10 Nisan 2020, Cuma
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Milliler aynı sırada

Milliler aynı sırada

A Milli Futbol Takımı, sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu. bin 494 puan toplarken, klasmanın ilk 10 sıralamasında da değişiklik yaşanmadı.

20 Şubat'ta oynanan 4 hazırlık maçı mevcut puanlamayı etkilese de birinci, ikinci ve ise üçüncü basamakta kaldı. , bir sonraki sıralamayı, 11 Haziran'da açıklayacak.

  1. 10.4.2020
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