A Milli Takım'da son dakika! Hazırlık maçları... - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da son dakika! Hazırlık maçları...

A Milli Takım'da son dakika! Hazırlık maçları...

A Milli Takım'da son dakika! Hazırlık maçları...

Haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçları iptal edildi.

Detaylar geliyor
  1. 01.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A Milli Takım'da son dakika! Hazırlık maçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN