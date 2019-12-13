UEFA hizaya geldi
A Milli Futbol Takımı yıldızları EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü oynanan Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü yapılan Fransa maçlarında asker selamı vermişti.
Futbolcular, o dönemde yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçikler'e destek vermek amacıyla asker selamı verdiğini açıklamıştı. UEFA ise bu selama küstahça bir hareketle soruşturma açmıştı. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir, yöneticiler ve milli futbolcular UEFA'ya savunma verdi.
SAVUNMA İSVİÇRE'DE YAPILDI
Türk kafilesinde Nihat Özdemir'in dışında TFF yöneticileri Servet Yardımcı ve futbolculardan ise Hakan Çalhanoğlu ile Cenk Tosun UEFA'nın merkezinin yer aldığı İsviçre'ye gitti. Yapılan başarılı savunmanın ardından UEFA dün kararını açıkladı ve herhangi bir ceza verilmediğini bildirdi. UEFA'nın sadece tribün olaylarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro ceza verdiği belirtildi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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