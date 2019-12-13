UEFA hizaya geldi

Futbolcular, o dönemde yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçikler'e destek vermek amacıyla asker selamı verdiğini açıklamıştı. UEFA ise bu selama küstahça bir hareketle soruşturma açmıştı. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir, yöneticiler ve milli futbolcular UEFA'ya savunma verdi.



SAVUNMA İSVİÇRE'DE YAPILDI

Türk kafilesinde Nihat Özdemir'in dışında TFF yöneticileri Servet Yardımcı ve futbolculardan ise Hakan Çalhanoğlu ile Cenk Tosun UEFA'nın merkezinin yer aldığı İsviçre'ye gitti. Yapılan başarılı savunmanın ardından UEFA dün kararını açıkladı ve herhangi bir ceza verilmediğini bildirdi. UEFA'nın sadece tribün olaylarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro ceza verdiği belirtildi.