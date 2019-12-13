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13 Aralık 2019, Cuma
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hizaya geldi

UEFA hizaya geldi

A Milli Futbol Takımı yıldızları EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü oynanan Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü yapılan maçlarında asker selamı vermişti.

Futbolcular, o dönemde yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçikler'e destek vermek amacıyla asker selamı verdiğini açıklamıştı. ise bu selama küstahça bir hareketle soruşturma açmıştı. Önceki gün Başkanı , yöneticiler ve milli futbolcular UEFA'ya savunma verdi.

SAVUNMA İSVİÇRE'DE YAPILDI
Türk kafilesinde Nihat Özdemir'in dışında TFF yöneticileri ve futbolculardan ise Hakan Çalhanoğlu ile Cenk Tosun UEFA'nın merkezinin yer aldığı İsviçre'ye gitti. Yapılan başarılı savunmanın ardından UEFA dün kararını açıkladı ve herhangi bir ceza verilmediğini bildirdi. UEFA'nın sadece tribün olaylarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro ceza verdiği belirtildi.

  1. 13.12.2019
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