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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Biletler satışta

Biletler satışta

Türkiye'nin İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağı maçlarının biletleri bugün 16.00'da çıkıyor. 18 'a kadar sürecek satışlar, 'nın sitesinden yapılacak.

Türkiye'nin İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağı maçlarının biletleri bugün 16.00'da çıkıyor. 18 'a kadar sürecek satışlar, 'nın sitesinden yapılacak.

  1. 4.12.2019
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