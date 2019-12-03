Güneş basın karşısında - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Güneş basın karşısında

Güneş basın karşısında

Güneş basın karşısında

A Güneş, yarın 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Riva'daki toplantıda, Elemeleri'ndeki 9 aylık süreci değerlendirecek , turnuvadaki hedeflerini aktaracak.

A Güneş, yarın 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Riva'daki toplantıda, Elemeleri'ndeki 9 aylık süreci değerlendirecek , turnuvadaki hedeflerini aktaracak.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güneş basın karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN