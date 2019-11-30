Rakiplerimiz belli oluyor! EURO 2020 kura çekimi | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası finallerinde gruplar belli oluyor. Elemelerden katılma hakkı kazanan 20 takım ile play-off turundan gelecek 4 takım, finallerde 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

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İŞTE EURO 2020 GRUPLARI | CANLI

A GRUBU: TÜRKİYE, İtalya, İsviçre,

B GRUBU: Rusya, Danimarka, Belçika,

C GRUBU: Hollanda, Ukrayna

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, C Galibi

E GRUBU: İspanya, B Galibi, Polonya,

F GRUBU: Almanya, Fransa, Portekiz

AÇILI MİLLİLERİMİZ YAPACAK!

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile Türkiye karşılaşacak. Millilerimizin maçı 12 Haziran tarihinde Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Turnuvada yer almayı garantileyen 20 takım ise kura çekimi öncesi 4 torbaya ayrılmış durumda. Türkiye 3. torbada yer alıyor:

EURO 2020 TORBALAR

1. TORBA: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

2. TORBA: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. TORBA: TÜRKİYE, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. TORBA: Galler, Finlandiya ve Play-off'tan gelecek 4 takım

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Bükreş ROMEXPO'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilen kura çekimi, TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.



ROMA'DA BAŞLAYIP LONDRA'DA BİTECEK

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçla başlayacak ve 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'ndaki finalle sona erecek. Turnuvaya Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Bakü, Münih, Roma ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak.

TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

UEFA'NIN YASAKLI MAÇLARI

Örneğin Rusya ve Ukrayna'nın savaşta olması nedeniyle kuralar Ukrayna'nın grup maçlarında Rusya ile eşleşmesine olanak vermeyecek şekilde düzenleniyor. Aynı şekilde maçların nerede oynanacağı da bu anlaşmazlıklardan etkileniyor. Ukrayna başka bir takımla olsa dahi Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynamayacak.

Eğer Kosova, şampiyonaya katılmaya hak kazanırsa Rusya, Sırbistan, ve Bosna-Hersek'le eşleşmeyecek. Sırbistan, eskiden bir parçası olan Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Sırplarla yakın siyasi ilişkilere sahip Rusya da Kosova'yı tanımayan ülkelerden. Ayrıca her ne kadar Bosna-Hersek'teki Boşnaklar ve Hırvatların bağımsız bir Kosova konusunda çekinceleri olmasa da, ülke nüfusunun üçte birini oluşturan Sırp kökenlilerin nüfuzu, Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını engelliyor.

Her ne kadar bu 'yasaklı maçlar' gruplarda oynanmayacak olsa da, takımlar sonraki aşamalarda eşleştikleri takdirde, mücadelelerini 90 dakikalığına yeşil sahalarda verecekler. Ancak yine de Ukrayna'nın son 16 takım arasına kalsa bile, St. Petersburg'da maç oynamak zorunda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Böyle durumlarda kararı başkanlığını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yaptığı beş kişilik UEFA Acil durum Paneli veriyor.