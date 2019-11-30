EURO 2020 kura çekimi Bükreş'te gerçekleştirilecek
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da rakiplerinin belirleneceği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek. TSİ 20.00'de başlayacak olan kura çekimi, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Kura çekimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kura çekimi bu akşam TSİ 20.00'de, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. Futbolseverler kura çekimini TRT Spor'dan canlı takip edebilir.
Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.
EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde:
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.
3. torba: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.
İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.
Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.
İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.
Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 30.11.2019 07:53
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