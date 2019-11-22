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22 Kasım 2019, Cuma
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Avrupa’da kura günü

Avrupa’da kura günü

play-off turu kurası bugün çekiliyor. 14.00'teki kurada turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek.

play-off turu kurası bugün çekiliyor. 14.00'teki kurada turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. EURO 2020'de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Son biletler 2020'deki maçlardan sonra verilecek.

A katılmayı garantilediği turnuvada son biletler 31 Mart'ta verilecek. Turnuva 12 Haziran'da başlayacak.

  1. 22.11.2019
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