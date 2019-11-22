Avrupa’da kura günü

EURO 2020 play-off turu kurası bugün çekiliyor. 14.00'teki kurada turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. EURO 2020'de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Son biletler 31 Mart 2020'deki maçlardan sonra verilecek.

A Milli Takımımızın katılmayı garantilediği turnuvada son biletler 31 Mart'ta verilecek. Turnuva 12 Haziran'da başlayacak.