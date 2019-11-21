Türkiye evinde gol yemeyen tek takım!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti. İç sahada oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ay-yıldızlılar, elemelerdeki 54 takımı geride bıraktı. A Milliler, EURO 2020 elemelerinde evinde kalesini kapatan tek takım oldu. Sadece 3 gol yiyip rekor kırdı
Türkiye, son 20 yılda bunu başaran İspanya (2000), Fransa ve Hırvatistan (2004) ve İtalya'nın (2012) ardından 5. ülke oldu.
8 MAÇ ÜST ÜSTE TUTTU
Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Bu performansla, 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını aldı. Kırmızı-beyazlılar, elemelerde Belçika ile birlikte kalesinde en az gol gören ekip olmayı da başardı. Bu başarıda 21 yaşındaki Merih, 22'lik Zeki, 23'lük Çağlar ve Umut Meraş ile 25'lik Kaan ile 30'luk Mert Günok başrol oynadı.
HAKAN'DAN TEPKİ
Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, asker selamına soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Çalhanoğlu, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi büyük ayıp. Biz barıştan yanayız" dedi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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