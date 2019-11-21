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21 Kasım 2019, Perşembe
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evinde gol yemeyen tek takım!

Türkiye evinde gol yemeyen tek takım!

2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti. İç sahada oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ay-yıldızlılar, elemelerdeki 54 takımı geride bıraktı. A Milliler, EURO 2020 elemelerinde evinde kalesini kapatan tek takım oldu. Sadece 3 gol yiyip rekor kırdı

, son 20 yılda bunu başaran (2000), ve Hırvatistan (2004) ve 'nın (2012) ardından 5. ülke oldu.

8 MAÇ ÜST ÜSTE TUTTU
Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Bu performansla, 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını aldı. Kırmızı-beyazlılar, elemelerde ile birlikte kalesinde en az gol gören ekip olmayı da başardı. Bu başarıda 21 yaşındaki Merih, 22'lik Zeki, 23'lük Çağlar ve Umut Meraş ile 25'lik Kaan ile 30'luk başrol oynadı.

HAKAN'DAN TEPKİ
Milan'da top koşturan milli futbolcu , asker selamına soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Çalhanoğlu, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi büyük ayıp. Biz barıştan yanayız" dedi.

  1. 21.11.2019
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