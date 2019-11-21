Türkiye evinde gol yemeyen tek takım!

Türkiye, son 20 yılda bunu başaran İspanya (2000), Fransa ve Hırvatistan (2004) ve İtalya'nın (2012) ardından 5. ülke oldu.



8 MAÇ ÜST ÜSTE TUTTU

Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Bu performansla, 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını aldı. Kırmızı-beyazlılar, elemelerde Belçika ile birlikte kalesinde en az gol gören ekip olmayı da başardı. Bu başarıda 21 yaşındaki Merih, 22'lik Zeki, 23'lük Çağlar ve Umut Meraş ile 25'lik Kaan ile 30'luk Mert Günok başrol oynadı.



HAKAN'DAN TEPKİ

Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, asker selamına soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Çalhanoğlu, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi büyük ayıp. Biz barıştan yanayız" dedi.