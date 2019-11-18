Müthiş kapanış!

EURO 2020 elemelerinde tarih yazan Türkiye, grup maçlarını müthiş bir Andorra galibiyetiyle tamamladı. İzlanda ile 0-0 berabere kaldıktan sonra herkes bu maçta konsantrasyon kaybı bekliyordu ancak teknik direktör Şenol Güneş ve sahadaki aslanları hiç öyle yapmadı. Milliler, ilk dakikadan son düdüğe kadar maçı büyük bir ciddiyetle oynadı ve 2-0 ile 3 puana uzandı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Türkiye, Andorra'yı deplasmanda 2-0'lık sonuçla mağlup ederken goller Enes Ünal'dan geldi. 17. dakikada Ömer Bayram'ın şutunu tamamlayan Enes Ünal, 4 dakika sonra kazanılan penaltıda topun başına geçti. Ağları 2. kez sarstı. Milliler, 2-0'lık galibiyetle 10 maç sonunda 23 puana ulaştı. Fransa'nın ardından grubu 2. sırada bitirdik ve EURO 2020 vizesini aldık. Bravo Güneş, bravo gençler.

HAVA SIFIR DERECE

Türkiye'nin Andorra ile deplasmanda oynadığı mücadelede 11'de sahaya çıkan futbolcular soğuktan etkilenmedi ancak kulübedekiler bir hayli üşüdü. Andorra'da hava sıcaklığı sıfır dereceydi. Hal böyle olunca yedek kulübesindeki oyuncular üzerlerine battaniye alarak mücadeleyi takip etmeye çalıştı. Sık sık oldukları yerde hareket ederek üşümemek için uğraş verdiler.

10 MAÇTA 3 GOL YEDİK

Milli Takım, elemeler boyunca hem takım hem de bireysel savunmasıyla harika iş çıkardı. Dünya Şampiyonu Fransa ve geçmişte bize çok zorluk çıkaran İzlanda'nın olduğu grupta 10 maça çıktık, sadece 3 gol yedik. Bu 10 maçın 8'inde kalemizi gole kapatmayı başardık.

KAPTAN HAKAN ENES'E BIRAKTI

Milli Takımımız penaltı kazandığından herkes Hakan Çalhanoğlu'nun kullanacağını düşündü. Ancak kaptanlık pazubandını taşıyan tecrübeli futbolcu, Enes'i çağırarak "Sen at" dedi. Hakan'ın bu jestiyle mutlu olan 22 yaşındaki oyuncu da büyük bir güvenle topun başına geldi ve fileleri sarstı. Golü sonrası kaptan Hakan'a teşekkür etti.

EN YAŞLI İSİM ÖMER BAYRAM

Şenol Güneş dün de sahaya gençlerden oluşan bir kadro sürdü. İlk 11'de sahaya çıkan isimler arasında en yaşlı isim Ömer Bayram oldu. 28 yaşındaki oyuncu sol bekte görev yaptı. Tecrübeli futbolcu sol kanadı etkili kullandı. Neredeyse her pozisyonda bindirme yaptı. Ay-yıldızlıların attığı ilk golde müthiş şutu çıkaran isim de Ömer Bayram oldu.