Andorra Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak bitime 1 hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

A MİLLİ TAKIM'IN 10. VE SON MAÇI

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

H grubunda büyük avantaja sahip Türkiye, Andorra ile 17 Kasım 2019 Pazar günü bir araya gelecek.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ KANALDA?

Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak maç Türkiye saatine göre 22.45'te TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ ADAY KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Andorra maçının kadrosundan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok çıkarılırken, Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak

La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

A MİLLİ TAKIM İSPANYA'DA

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, İspanya'ya gitti.