Kruzliak atandı
Millilerin yarın Andorra deplasmanında çıkacağı maçın hakemi belli oldu.
Millilerin yarın Andorra deplasmanında çıkacağı maçın hakemi belli oldu. 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönetecek. Yardımcılıklarını Somolani ve Hancko yapacak.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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