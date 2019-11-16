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16 Kasım 2019, Cumartesi
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atandı

Kruzliak atandı

yarın deplasmanında çıkacağı maçın hakemi belli oldu.

yarın deplasmanında çıkacağı maçın hakemi belli oldu. 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan 'ın yönetecek. Yardımcılıklarını Somolani ve Hancko yapacak.
  1. 16.11.2019
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