Karakterli takım
İzlanda kaptanı Gylfi Sigurdsson, daha önce birçok kez Türkiye ile karşılaştıklarını ancak bu takımın başka olduğunu söyledi.
İzlanda kaptanı Gylfi Sigurdsson, daha önce birçok kez Türkiye ile karşılaştıklarını ancak bu takımın başka olduğunu söyledi. 30 yaşındaki orta saha, "Bu takım diğerlerine göre daha karakterli ve kararlı" dedi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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