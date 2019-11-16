Ahmed Kutucu’ya telefonla tehdit!
Almanya altyapısında yetişen ama Türkiye Ümit Milli Takımı'nda oynayan Ahmed Kutucu ilk kez A Milli kadroya davet edildi.
Almanya altyapısında yetişen ama Türkiye Ümit Milli Takımı'nda oynayan Ahmed Kutucu ilk kez A Milli kadroya davet edildi. Schalke 04 forması giyen 21 yaşındaki santrfora davet sonrası Almanya Futbol Federasyonu'ndan telefon geldi. Alman yetkililerin, "Kariyerini tehlikeye atıyorsun. Türkiye'yi seçme" denildiği buna rağmen Ahmed'in 'ret' cevabı verdiği öğrenildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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