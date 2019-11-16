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16 Kasım 2019, Cumartesi
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’ya telefonla tehdit!

Ahmed Kutucu’ya telefonla tehdit!

altyapısında yetişen ama 'nda oynayan ilk kez A Milli kadroya davet edildi.

altyapısında yetişen ama 'nda oynayan ilk kez A Milli kadroya davet edildi. 04 forması giyen 21 yaşındaki santrfora davet sonrası Almanya Futbol Federasyonu'ndan telefon geldi. Alman yetkililerin, "Kariyerini tehlikeye atıyorsun. Türkiye'yi seçme" denildiği buna rağmen Ahmed'in 'ret' cevabı verdiği öğrenildi.
  1. 16.11.2019
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