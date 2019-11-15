Sigthorsson bu kez sahada
Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, dün akşam Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı.
Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, dün akşam Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı. Sigthorsson, İzlanda'nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11'de yer aldı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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