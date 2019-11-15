Merih Demiral’dan tarihi kurtarış

A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı mücadelede Merih Demiral, hayati bir hamle yaparak golü önledi. 82'inci dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi. İzlanda maçta tek pozisyonunu da burada buldu.

İzlanda karşısında savunmaya adeta etten duvar ören A Milli Takımında başrolde Merih Demiral yer aldı. Juventus forması giyen yıldız futbolcumuz karşılaşmada biri çizgiden olmak üzere İzlanda'nın 7 kritik atağını uzaklaştırdı. Merih beş de ikili mücadele kazandı.