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15 Kasım 2019, Cuma
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’dan tarihi kurtarış

Merih Demiral’dan tarihi kurtarış

A İzlanda ile oynadığı mücadelede , hayati bir hamle yaparak golü önledi. 82'inci dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı.

A İzlanda ile oynadığı mücadelede , hayati bir hamle yaparak golü önledi. 82'inci dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi. İzlanda maçta tek pozisyonunu da burada buldu.

İzlanda karşısında savunmaya adeta etten duvar ören A Milli Takımında başrolde Merih Demiral yer aldı. forması giyen yıldız futbolcumuz karşılaşmada biri çizgiden olmak üzere İzlanda'nın 7 kritik atağını uzaklaştırdı. Merih beş de ikili mücadele kazandı.

  1. 15.11.2019
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