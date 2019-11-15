Mehmetçik’e hediye olsun
A Milli Takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'yi garantilediği karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Önemli bir jenerasyon yakaladığımızı kaydeden Burak, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Bu güzel geceyi Mehmetçik'e armağan ediyoruz" dedi.
A Milli Takımımızın İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'yi garantilediği karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Önemli bir jenerasyon yakaladığımızı kaydeden Burak, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Çok iyi hocalarımız var. Biz her zaman Mehmetçik'imizi andık. Bu akşam belki gol atamadık ama bu güzel geceyi onlara armağan ediyoruz. Biz çok güzel bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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