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15 Kasım 2019, Cuma
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’e hediye olsun

Mehmetçik’e hediye olsun

A Milli ile 0-0 berabere kalarak 'yi garantilediği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir jenerasyon yakaladığımızı kaydeden Burak, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Bu güzel geceyi 'e armağan ediyoruz" dedi.

A Milli ile 0-0 berabere kalarak 'yi garantilediği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir jenerasyon yakaladığımızı kaydeden Burak, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Çok iyi hocalarımız var. Biz her zaman 'imizi andık. Bu akşam belki gol atamadık ama bu güzel geceyi onlara armağan ediyoruz. Biz çok güzel bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 15.11.2019
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