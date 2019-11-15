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15 Kasım 2019, Cuma
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Başkanı 'dan Başkan Erdoğan açıklaması

İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson'dan Başkan Erdoğan açıklaması

Başkanı ile İzlanda arasında oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan 'la konuşma fırsatı yakaladığını dile getiren Bergsson, "Erdoğan, bana eski bir futbolcu olduğunu ve futbolu çok iyi bildiğini söyledi. Birçok insan onunla konuşmak istiyordu, o yüzden biz pek konuşamadık." ifadelerini kullandı.

Başkanı - İzlanda maçının ardından Başkan ile yaptığı konuşmayı anlattı.

Türkiye - İzlanda maçını Stadyumu'nda takip eden İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson, İzlanda basınına açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Çok genç ve dinamik bir takımımız var

Bergsson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile maçın ardından neler konuştuğunu açıkladı.

"BANA FUTBOLU ÇOK İYİ BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gudni Bergsson, "Türkiye Cumhurbaşkanı, benim yakınımda oturuyordu, onunla tanışma imkanım oldu. Onu tebrik ettim, bizim Avrupa Şampiyonası'na katılma hayallerimizi suya düşürdüler. Erdoğan, bana eski bir futbolcu olduğunu ve futbolu çok iyi bildiğini söyledi. Birçok insan onunla konuşmak istiyordu, o yüzden biz pek konuşamadık." sözlerini kullandı.

"TÜRKLER ÇOK GÜÇLÜ"

Maç hakkında da konuşan Bergsson, "Türklerin çok güçlü bir takım olduğunu unutmamak lazım. Taktiksel bir maç oldu. Artık önümüze bakmamız lazım. İyi bir planla gelecek yıldan itibaren tekrar başlamalıyız." dedi.

  1. 15.11.2019
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