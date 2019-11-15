Fransa maçı sonrası Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat çıldırdı! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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maçı sonrası Moldova 'tan sert tepki!

Fransa maçı sonrası Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat'tan sert tepki!

'nin grubunda oynanan diğer bir maçta Moldova deplasmanda 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Moldova sert açıklamalarda bulundu.

Moldova, deplasmanda 'ya dirense de Fransa, karşılaşmanın son bölümünde penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

'yi de ilgilendiren maçın ardından Moldova cephesi, karşılaşmanın hakemi Gediminas Mazeika'ya öfkeliydi.

"KABUL EDİLEMEZ..."

Moldova'nın Engin Fırat, ''Benim oyuncularım Moldova'da 500 kişiye karşı oynuyorlar, burada 70 bin kişinin önündeydiler. Onlarla gurur duyuyorum! Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok.'' sözlerini kullandı.

  1. 15.11.2019
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