Cenk yalnız bırakmadı
Salı günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan ve kadrodan çıkartılan golcü futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takım'ın İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
İzlanda hazırlıkları sırasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, mücadeleyi tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden izledi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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