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15 Kasım 2019, Cuma
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Cenk yalnız bırakmadı

Cenk yalnız bırakmadı

Salı günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan ve kadrodan çıkartılan golcü futbolcu , A 'ın İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

İzlanda hazırlıkları sırasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan , mücadeleyi tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden izledi.
  1. 15.11.2019
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