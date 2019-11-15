Avrupa Şampiyonası 12 farklı ülkede

İsviçre'nin'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verdi. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.

FİNAL NEREDE OYNANACAK?

UEFA'nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi. Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

Tarihi başarıya giden yolun köşe taşları



Elemelere deplasmanda Arnavutluk sınavıyla başlayan A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ardından seyircisi önünde Moldova ile karşılaşan ayyıldızlılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Oynadığı bu 2 maçta 6 kez rakip fileleri sarsıp kalesinde hiç gol görmeyen ay-yıldızlılar, iyi bir başlangıca imza attı.

Grubunda 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 yenen milliler, önemli bir galibiyet aldı.

Daha sonra İzlanda ile deplasmanda karşılaşan milliler, elemelerdeki ilk mağlubiyetini burada 2-1'lik skorla yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmanın ardından sırasıyla, içerde Andorra'yı 1-0, deplasmanda Moldova'yı 4-0 ve seyircisi önünde Arnavutluk'u tek golle geçmeyi başardı.

Üst üste aldığı bu 3 galibiyetle gruptan çıkma yolunda inancını iyice pekiştiren milliler, liderlik sınavını ise son dünya şampiyonu karşısında verdi.

Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, dün akşam İzlanda'dan da 1 puan aldı ve Avrupa Şampiyonası'ndaki yerini aldı.

ŞOV 12 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Elemer sonunda toplamda 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 Avrupa Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu:

Arnavutluk (D) 0-2

Moldova 4-0

Fransa 2-0

İzlanda (D) 2-1

Andorra 1-0

Moldova (D) 0-4

Arnavutluk 1-0

Fransa (D) 1-1

İzlanda 0-0 Andorra (D) -

İşte EURO 2020'ya ev sahibi yapacak ülkeler:

Almanya

Azerbaycan

Danimarka

Hollanda

İngiltere

İrlanda

İskoçya

İspanya

İtalya

Macaristan

Romanya

Rusya