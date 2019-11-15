A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, EURO 2020 biletini kazandı. Bu maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. "Eski-yeni oyuncu fark etmez, birlikte sahaya çıktık. Sonuç olarak hedefe ulaşmak önemliydi. Bir hayalimiz vardı, Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum" diyen Şenol Güneş şöyle devam etti:

NETİCEDE İSTEDİĞİMİZİ ALDIK

"Bugün kazanamadık, gol atamadık ilk defa. Üst üste 2 beraberliğimiz oldu. Ama neticede şampiyonaya gitmek gerekiyordu. Zor bir rakiple oynadık bugün. Rakibin sertliğine ikinci yarıda cevap verdik ama son bölümde biraz panikledik. Bir hayalimiz vardı ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. 9 ay vardı, biz de 9 doğurduk, bir çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmamız lazım. Önemli olan hep birlikte hayal ettiğimiz, çok istediğimiz bir olayı gerçekleştirmeyi başardık. Elbette bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."