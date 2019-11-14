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14 Kasım 2019, Perşembe
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U19 takımı galip:

U19 takımı galip: 4-1

U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında mağlup edip gruba 3 puanla başladı. Genç millilerin gollerini , (2) ve Ali Yavuz Kol attı.

U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında mağlup edip gruba 3 puanla başladı. Genç millilerin gollerini , (2) ve Ali Yavuz Kol attı.

  1. 14.11.2019
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