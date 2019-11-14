U19 takımı galip: 4-1
U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Ermenistan'ı 4-1 mağlup edip gruba 3 puanla başladı. Genç millilerin gollerini Muhammet Arslantaş, Taha Tunç (2) ve Ali Yavuz Kol attı.
U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Ermenistan'ı 4-1 mağlup edip gruba 3 puanla başladı. Genç millilerin gollerini Muhammet Arslantaş, Taha Tunç (2) ve Ali Yavuz Kol attı.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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