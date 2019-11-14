Türkiye - İzlanda | CANLI

A Milli Futbol Takımımız, H grubundaki dokuzuncu maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyet ile ayrılması halinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek ve son maçında grup lideri olmak için sahaya çıkacak.





TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda oynanan Türkiye- İzlanda mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell.

İLK 11'LER:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Bjarnason, Sighthorsson, G. Sigurdsson, Finnbagoson, Arnason, Traustason, Bödvarsson, A.Skulason

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Fransa mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak hastalığı nedeniyle aday kadroya çağrılmayan Kenan Karaman'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı.

Beraberliğin EURO 2020'ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'na şans verdi.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU MÜCADELEYİ İZLEDİ

Türkiye ile İzlanda arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 5 YIL SONRA TÜRK TELEKOM STADI'NDA

A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ 61. MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 61. karşılaşmasına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 60 maçta, 31 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

KOLBEINN SİGTHORSSON TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı.

Sigthorsson, İzlanda'nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11'de yer aldı.

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçına, taraftarların da ilgisi büyük oldu.

Türk Telekom Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli oyunculara büyük destek verdi.

Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile tüm stat kırmızı-beyaz renklere büründü.

Tribünlerde "İnanıyoruz biz size 82 milyon sizinle", "Zaferler senin ruhunda var" ve "Baş koymuşum Türkiyemin yoluna" yazılı pankartlar da açıldı. Taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.

Bu arada Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk da karşılaşma öncesinde tribünlere konulan bayraklar arasında, elindeki Türk bayraklarıyla poz verdiği bir fotoğrafı, Instagram hesabından paylaşarak ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

SEREMONİDE ÖZEL ÇOCUKLAR YER ALDI

Maç öncesi yapılan seremonide Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Adelosan Diyabetikler Derneği ve İnsani Yardım Vakfı'ndan çocuklar yer aldı.

TFF sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabetik çocuklar da seremonide bulundu.