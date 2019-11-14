Şenol Güneş: Bu işi bitirelim

EURO 2020 ile aramızda sadece 90 dakika var. Bugün İzlanda karşılaşmasından beraberlik dahi alsak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yüzüp yüzüp artık işin kuyruğuna geldiklerini öyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Kuralar çekildiğinda Fransa favori görünüyordu. Biz İzlanda ile çekişecektik. Şu anda tabloya bakınca biz avantajlı görünüyoruz. Fransa'ya yenilmedik ama İzlanda'dan da puan alamadık. Beraberliğin bize yettiğini biliyoruz ama bu savunma oynayacağımız anlamına gelmiyor. İnşallah bu maçta bu işi bitiririz" dedi.

EMRE SÜRPRİZİ OLABİLİR

Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Cenk'in son idmanda pas çalışması sırasında ayağında bir açılma oldu. Sakatlığı 1 haftada geçecek ancak bizim şanssızlığımız oldu. Emre Belözoğlu'nun sakatlığı vardı ama iyileşti. Onunla başlayıp başlamayacağıma maç saati karar vereceğim. Cengiz'in bir sakatlık sorunu yok. Biz bu maça hazırız. Andorra'ya rahat gidelim diyoruz. Maç bitine kadar arzulu, coşkulu, ne istediğini bilen ve bunu rakibe kabul ettiren bir takım olmak istiyoruz"

GÜNEŞ İLE 61. SINAV

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında 61. maçına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı ile çıktığımız 60 karşılaşmada 31 galibiyet elde ettik. 15 kez yenildik. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 defa fileleri sarstı. Kalesinde 54 gole engel olamadı. Milliler, Güneş'in idaresinde 42 resmi maç oynadı. Bunların 26'sını kazandı, 8'ini kaybetti, 8'i eşitlikle bitti. Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, 33 gol yedi.



ANADOLU'DA BAŞLADIK İSTANBUL'DA BİTİRELİM AVRUPA'YA GİDELİM

Şenol Güneş maç kitapçığına şöyle konuştu: "Andorra ve Arnavutluk maçlarıyla başlayan 'İstanbul üçlemesinin' İzlanda'ya karşı alınacak galibiyetle taçlanacağına inanıyorum. Anadolu'da başladık, İstanbul'da bitirelim ve Avrupa'ya gidelim. Son dünya şampiyonu Fransa'yı grupta yenmeyi başaran tek takımız. Onlara 2 maçta da yenilmedik. Elemelerin en az gol yiyen ekiplerinden biriyiz. Finallere yalnızca bir adım uzaktayız"



SON DAKİKADA CENK ŞOKU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'u 11'de kullanmayı planlıyordu. Ancak tecrübeli oyuncunun sakatlığı sebebiyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı. Deneyimli çalıştırıcı, Cenk'in yerine sakatlığını geride bırakan Cengiz Ünder'i sahaya sürmeyi planlıyor. Güneş'in dün akşam Cengiz ile özel bir görüşme yaptığı ve onu bu kritik maça motive ettiği öğrenildi. Ay-yıldızlıların hücum hattı Burak, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'den oluşacak.



AY-YILDIZLILAR 2019 YILINA DAMGA VURDU

Milliler, İzlanda karşılaşması ile bu yıl 11. maçına çıkacak. Geride kalan 10 mücadelede Türkiye tam 8 galibiyet aldı. 1 kez berabere kaldık. Tek yenilgimizi deplasmanda İzlanda deplasmanında gördük. Milli Takımımız bu karşılaşmalarda rakip ağlara 20 gol attı. Kalemizde ise sadece 4 gol gördük.



Milliler dün son idmanını yaparak maç saatini beklemeye koyuldu. Sakatlığını atlatan Emre Belözoğlu dua edip sahaya girdi. 11'e dahil olabilir.

1825 GÜN SONRA İLK

Türkiye, TT Stadı'nda son olarak 16 Kasım 2014 tarihinde oynamıştı. O maçta kaleci Volkan Demirel ile taraftarlar arasında olay çıkmıştı. TT Stadı, 1825 gün sonra yeniden ay-yıldızlı ekibe kucak açacak.