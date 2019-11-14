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14 Kasım 2019, Perşembe
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Maç var dediler geldik

Maç var dediler geldik

bugün Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda 9. maçına çıkıyor. Saat 20.00'de İzlanda ile karşılaşacağız. ve öğrencileri sahaya her zamanki gibi 3 puan için çıkacak.

Ancak geride bıraktığımız 8 maçta o kadar başarılı olduk ki bugün 1 puan bile alsak adımızı EURO 2020'ye yazdıracağız. Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri haftalar öncesinden tükenmiş durumda. Bugün sahada 11 kişi oynayacak, statta 50 bin kişi tezahürat yapacak, 80 milyon kişi de dualarıyla ay-yıldızlı aslanlarımızı destekleyecek.

  1. 14.11.2019
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