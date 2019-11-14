Maç var dediler geldik
Türkiye bugün Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda 9. maçına çıkıyor. Saat 20.00'de İzlanda ile karşılaşacağız. Şenol Güneş ve öğrencileri sahaya her zamanki gibi 3 puan için çıkacak.
Ancak geride bıraktığımız 8 maçta o kadar başarılı olduk ki bugün 1 puan bile alsak adımızı EURO 2020'ye yazdıracağız. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri haftalar öncesinden tükenmiş durumda. Bugün sahada 11 kişi oynayacak, statta 50 bin kişi tezahürat yapacak, 80 milyon kişi de dualarıyla ay-yıldızlı aslanlarımızı destekleyecek.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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