Maç var dediler geldik

Ancak geride bıraktığımız 8 maçta o kadar başarılı olduk ki bugün 1 puan bile alsak adımızı EURO 2020'ye yazdıracağız. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletleri haftalar öncesinden tükenmiş durumda. Bugün sahada 11 kişi oynayacak, statta 50 bin kişi tezahürat yapacak, 80 milyon kişi de dualarıyla ay-yıldızlı aslanlarımızı destekleyecek.