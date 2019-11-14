İzlanda taraftarından sürpriz Türkiye kararı! Böyle açıklandı...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi İzlanda cephesinden gelen sürpriz bir haber var... İzlanda basınında "52 bin Türk'e karşı 39 İzlandalı" başlıklı habere göre bugünkü maçta 39 İzlandalı taraftarın deplasman tribünündeki yerini alması bekleniyor.

İzlanda taraftarı için hazırlanan habere, "İzlanda taraftarının sesini duyurmak için çok fazla bağırması gerekecek çünkü büyük bir azınlık olacak. Stada yalnızca 39 İzlandalı bekleniyor çünkü İzlanda Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre sadece 39 bilet satıldı. Türkler ise 52 bin kişilik stadı tamamen dolduracak" ifadelerine yer verildi.

Balina tezahüratıyla ünlü İzlanda'da 39 taraftarın ne kadar ses çıkaracağı ise şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

KARNEMİZ KÖTÜ, KAZANMAK İSTİYORUZ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda perşembe günü İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak. Milliler, 11'i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Yedisi İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Haziran 2019'da Reykjavik'te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.

A Milli Takım, İzlanda karşısına EURO 2020 vizesini almak için çıkıyor. Beraberliğin dahi yeteceği maç için Teknik Direktör Şenol Güneş'in taktik planı da netleşmeye başladı. Güneş'e göre bu maçta geriye düşmemek çok önemli. Çünkü beraberlik ay-yıldızlı ekibe yetiyor. Bu nedenle İzlanda çok iyi şekilde analiz edildi. Hava topları ve güçlü fiziksel yapısıyla her zaman Milli Takımımızı zorlayan İzlanda'da öne çıkan isimse Ragnar Sigurdsson. Teknik heyetin yaptığı tespitlerde eleme grubunda kalemizde üç yan top - duran top organizasyonu golü gördük. Bunlardan ikisini gol yapan isimse İzlanda'nın stoperi Ragnar Sigurdsson oldu. Bu nedenle bu isme ve İzlanda'nın yapacağı bu tip organizasyonlara önlem alınmaya çalışılıyor. Antrenmanlarda bu konu üzerinde duruluyor.

İzlanda basınında ise genel hava Türkiye'nin artık EURO 2020 vizesi aldığına yönelik. Ayrıca Çağlar'ın da çok formda olduğu belirten İzlandalılar, Milli Takımımızın savunmasının önceki maça göre çok daha iyi olduğu vurgusunu yaptılar. Az da olsa doğrudan gitme şansını son maça taşımaya çalışacak olan İzlanda'nın kendi klasik futbol anlayışıyla sahada olması bekleniyor. Rakibin topu bize bırakıp boş alanlar bulmaya çalışacağı belirtildi. Ayrıca rakibin tempoyu düşürmek için elinden geleni yapacağı da oyunculara aktarılıyor. Teknik heyetin beklentisi bu planla İzlanda'nın sahada yer alması...