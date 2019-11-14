İzlanda karşılamadan çok memnun kaldı: Harikaydı!
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'yla kritik bir maça çıkacak olan İzlanda'da güvenli sorumlusu Vidir Reynisson, Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'la kritik bir karşılaşma oynayacak olan İzlanda'da güvenlikten sorumlu personel Vidir Reynisson ülke basınına flaş açıklamalar yaptı.
Ay-yıldızlı ekibin İzlanda deplasmanına giderken havalimanında maruz kaldığı kötü muameleye karşın Türiye'de dostça karşılanan İzlanda kafilesi, bu seyahatten memnun kaldı. Reynisson, bu olayı şu sözlerle dile getirdi:
Buraya gelmek için iyi hazırlandık. Geçen sefer de iyi karşılanmıştık, bu nedenle endişeli değildik. Karşılama harikaydı. Türklerin güvenliği örnek nitelikte. Tüm oyuncular pasaport kontrolünden geçti. Bu sorun değil çünkü ülkelerinin güvenliğinden sorumlular. Endişelenmedik, gülümsedik. Her şey sakin ve iyi geçti. Dünyanın en gürültülü stadyumlarından birinde oynayacağız. Birçok izleyici de olacak. Hedefimiz 3 puanı almak.
- 14.11.2019
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