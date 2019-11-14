İzlanda cephesinden Türkiye itirafı!

Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama diğer tarafta oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi performans sergiledik. Türkiye'yi tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkardılar."

"TÜRKİYE'NİN FRANSA'DAN ALDIĞI 4 PUAN ÖNEMLİ FAKTÖR OLDU"

Biz Türkiye'ye karşı oynadığımız 2 maçtan 4 puan çıkardık ve iyi performanslar sergiledik. Eleme grubunda farkı yaratan unsur Türkiye'nin, Fransa'dan aldığı 4 puan aldı. Ben o dönem İzlanda'nın başında değildim. O dönemde oynanan maçlar birbirine çok yakın geçmişti. Türkiye zaten bireysel kalitesi yüksek oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Bireysel kaliteyle birlikte takım olgusunu yukarı taşıdılar. Bence farkı bu yarattı.