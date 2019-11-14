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14 Kasım 2019, Perşembe
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cephesinden itirafı!

İzlanda cephesinden Türkiye itirafı!

A , ile 0-0 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantiledi. Maç sonunda İzlanda teknik direktörü Erik Hamren mücadeleyi değerlendirirken hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. İşte Hamren'in maç sonu açıklamaları...

Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama diğer tarafta oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi performans sergiledik. 'yi tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkardılar."

"TÜRKİYE'NİN FRANSA'DAN ALDIĞI 4 PUAN ÖNEMLİ FAKTÖR OLDU"

Biz Türkiye'ye karşı oynadığımız 2 maçtan 4 puan çıkardık ve iyi performanslar sergiledik. Eleme grubunda farkı yaratan unsur Türkiye'nin, 'dan aldığı 4 puan aldı. Ben o dönem 'nın başında değildim. O dönemde oynanan maçlar birbirine çok yakın geçmişti. Türkiye zaten bireysel kalitesi yüksek oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Bireysel kaliteyle birlikte takım olgusunu yukarı taşıdılar. Bence farkı bu yarattı.

  1. 14.11.2019
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