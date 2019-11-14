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14 Kasım 2019, Perşembe
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İşte medeniyet dersi

İşte medeniyet dersi

, İzlanda deplasmanı için bu ülkeye gittiğinde binbir zorluk çıkarılmıştı. Kaptan 'na bir sosyal medya fenomeni bulaşık fırçası uzatmıştı. İzlandalı yetkililer de oyuncularımızı pasaport kuyruklarında uzun süre bekleterek adeta eziyet çektirmişlerdi.

Dün İzlanda takımı Havaalanı'na iniş yaptı. Kendileri için özel güvenlik önlemleri alındı. İşlemleri kısa sürede bitirildi ve otobüsle kalacakları otele geçtiler. Bize İzlanda'da 3 saat işkence yapan İzlandalılar, yarım saatte havaalanından çıkış yaptılar. Bu tavırla kimin medeni olduğu da bir kez daha kanıtlanmış oldu.

  1. 14.11.2019
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