İşte medeniyet dersi
Milli Takım, İzlanda deplasmanı için bu ülkeye gittiğinde binbir zorluk çıkarılmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu'na bir sosyal medya fenomeni bulaşık fırçası uzatmıştı. İzlandalı yetkililer de oyuncularımızı pasaport kuyruklarında uzun süre bekleterek adeta eziyet çektirmişlerdi.
Dün İzlanda takımı İstanbul Havaalanı'na iniş yaptı. Kendileri için özel güvenlik önlemleri alındı. İşlemleri kısa sürede bitirildi ve otobüsle kalacakları otele geçtiler. Bize İzlanda'da 3 saat işkence yapan İzlandalılar, yarım saatte havaalanından çıkış yaptılar. Bu tavırla kimin medeni olduğu da bir kez daha kanıtlanmış oldu.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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