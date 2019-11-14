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15 Kasım 2019, Cuma
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grup kuraları ne zaman çekilecek?

EURO 2020 grup kuraları ne zaman çekilecek?

İzlanda ile golsüz berabere kalarak 'ye katılmaya hak kazanan A bitime 1 hafta kala kura çekilişi için beklemeye başladı.

finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Millilerden galibiyet pozu

AÇILIŞ MAÇI VE FİNALİN TARİHİ

Açılış maçının 12 Haziran'da 'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise 'nin başkenti 'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Final maçının tarihi ise 12 Temmuz...

EURO 2020 MAÇLARININ ŞEHİRLERİ

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü ()

B Grubu: (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (), Budapeşte ()

  1. 15.11.2019
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