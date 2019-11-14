''En baştan bize 2020'yi anlattı''
Gururumuz Çağlar Söyüncü basın toplantısında Şenol Güneş'in ilk çalışmadan itibaren kendilerine EURO 2020'nin önemini anlattığını söyledi. Çağlar "Grup liderliğini istiyoruz. Biz takım olarak hücum ediyoruz, takım olarak savunma yapıyoruz. Gruba iyi başlamıştık artık son bir adım kaldı. 3 puan için sahada olacağız" dedi.
Gururumuz Çağlar Söyüncü basın toplantısında Şenol Güneş'in ilk çalışmadan itibaren kendilerine EURO 2020'nin önemini anlattığını söyledi. Çağlar "Grup liderliğini istiyoruz. Biz takım olarak hücum ediyoruz, takım olarak savunma yapıyoruz. Gruba iyi başlamıştık artık son bir adım kaldı. 3 puan için sahada olacağız" dedi.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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