''En baştan bize 2020'yi anlattı'' - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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''En baştan bize 2020'yi anlattı''

''En baştan bize 2020'yi anlattı''

Gururumuz Çağlar Söyüncü basın toplantısında 'in ilk çalışmadan itibaren kendilerine EURO 2020'nin önemini anlattığını söyledi. Çağlar "Grup liderliğini istiyoruz. Biz takım olarak hücum ediyoruz, takım olarak savunma yapıyoruz. Gruba iyi başlamıştık artık son bir adım kaldı. 3 puan için sahada olacağız" dedi.

Gururumuz Çağlar Söyüncü basın toplantısında 'in ilk çalışmadan itibaren kendilerine EURO 2020'nin önemini anlattığını söyledi. Çağlar "Grup liderliğini istiyoruz. Biz takım olarak hücum ediyoruz, takım olarak savunma yapıyoruz. Gruba iyi başlamıştık artık son bir adım kaldı. 3 puan için sahada olacağız" dedi.

  1. 14.11.2019
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