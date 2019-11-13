Milliler pürneşe
UEFA EURO 2020 Elemeleri kapsamında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın neşeli görüntüsü dikkat çekti.
İzlanda maçının hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Milli Takım, 18.00'de tek idman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı idman yapan yıldızlar, daha sonra çift kale maçla çalışmayı noktaladı. Millilerin neşeli görüntüsü dikkat çekti. Sakatlığı süren Emre Belözoğlu ile İrfan Can takımdan ayrı düz koşu yaptı. İki ismin oynaması beklenmiyor.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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