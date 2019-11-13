Milliler pürneşe

İzlanda maçının hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Milli Takım, 18.00'de tek idman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı idman yapan yıldızlar, daha sonra çift kale maçla çalışmayı noktaladı. Millilerin neşeli görüntüsü dikkat çekti. Sakatlığı süren Emre Belözoğlu ile İrfan Can takımdan ayrı düz koşu yaptı. İki ismin oynaması beklenmiyor.