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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Milliler pürneşe

Milliler pürneşe

UEFA Elemeleri kapsamında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın neşeli görüntüsü dikkat çekti.

maçının hazırlıklarını Riva'da sürdüren , 18.00'de tek idman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı idman yapan yıldızlar, daha sonra çift kale maçla çalışmayı noktaladı. Millilerin neşeli görüntüsü dikkat çekti. Sakatlığı süren Emre Belözoğlu ile İrfan Can takımdan ayrı düz koşu yaptı. İki ismin oynaması beklenmiyor.

  1. 13.11.2019
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