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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Elemelerde en başarılı isim

Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş

Türkiye A , Elemeleri H Grubu'nu lider tamamlayarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye çok yaklaştı. Milliler eğer kalan maçlar sonunda Fransa'nın önünde gruptan lider çıkarsa tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası ya da elemelerini lider olarak tamamlayıp finallere katılma hakkı kazanmış olacak

Teknik direktör de ilk kez uluslararası bir turnuvaya lider götürmenin hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam Avrupa Şampiyonaları Elemeleri'nde bugüne kadar 16 maça çıktı ve 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

ELEMELERDE EN BAŞARILI İSİM ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş elde ettiği 2,38'lik puan ortalamasıyla bu alanda Türk teknik adamlar içinde en başarılı isim durumunda. , 30 maçta 16 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.90'lık ortalama sağladı. ise 12 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 1.50'lik puan ortalaması yakaladı.

Milliler İzlanda maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan, Şenol Güneş, 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi grubunu da lider olarak bitirdi ve ilk kez bir Türk takımı devler arenasında grup aşamasını yenilgisiz ve lider olarak tamamladı. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Şenol Güneş'in ekibi 14 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

BERABERLİK YETİYOR, HEDEF GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında yarın sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Ay-yıldızlılara İzlanda karşısında alacağı 1 puan şampiyonaya katılmak için yetiyor. Ancak İzlanda ve gruptaki son mücadelede olan Andorra ile yapılacak mücadelelerden alınacak 3'er puanla milliler grup liderliğini elde edecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 12:04
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