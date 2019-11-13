Dersimiz duran toplar

Tarihinin en az gol yediği elemelerini oynayan A Milli Takım, kalan iki maçta kalesini kapatmak istiyor. 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, Fransa ile 14 Ekim'de 1-1 berabere kalarak sadece 3 gol yedi. Buradaki en önemli husus milli takımın akan oyunda değil, duran toplardan kalesinde 3 gol görmesi oldu. Pazartesi günü Şenol Güneş önderliğinde toplanan futbolcular, hemen duran top organizasyonları üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle yan toplar ve kornerlerde adam ve alan paylaşımı üzerinde duruluyor.