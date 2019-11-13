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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Dersimiz

Dersimiz duran toplar

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde son iki maçına çıkacak olan , kalesini gole kapatmak istiyor. Kalesinde gördüğü 3 golü de duran toplardan yiyen milliler, antrenmanlarda duran top organizasyonları üzerinde çalışıyor.

Tarihinin en az yediği elemelerini oynayan A Milli Takım, kalan iki maçta kalesini kapatmak istiyor. 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, ile 14 Ekim'de 1-1 berabere kalarak sadece 3 gol yedi. Buradaki en önemli husus akan oyunda değil, duran toplardan kalesinde 3 gol görmesi oldu. Pazartesi günü önderliğinde toplanan futbolcular, hemen duran top organizasyonları üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle yan toplar ve kornerlerde adam ve alan paylaşımı üzerinde duruluyor.

  1. 13.11.2019
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