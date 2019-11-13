1 yeter 6 süper

Şenol Güneş'in önderliğinde muhteşem bir performans çizen A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde son düzlüğe lider giriyor. Dünya şampiyonu Fransa'dan 4 puan alarak gücünü ortaya koyan ay-yıldızlılar, sadece İzlanda'ya boyun eğse de diğer rakiplerini devirdi. Yarın İstanbul'da İzlanda ile rövanşa çıkacak olan kırmızı-beyazlılar 1 puan çıkadığı takdirde EURO 2020 vizesi alacak. Ay-yıldızlılar İzlanda ile Andorra'yı yendiği takdirde tarihte ilk kez grubunu lider bitirecek.

5. KEZ KATILACAĞIZ

Grubundaki 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak 19 puan toplayan A Milliler, Fransa ile aynı puanda olsa da ikili averaj nedeniyle lider. Milliler, İzlanda'ya kaybetse bile deplasmanda Andorra'yı yenip turlayacak. Güneş'in talebeleri, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi halinde tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak. Daha önce 1996, 2000, 2008 ve 2016'da katıldık. En iyi derecemizi ise 2008'de yarı final yaparak gerçekleştirdik.