MAÇ SONUCU Türkiye 0-4 Ukrayna MAÇ ÖZETİ - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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MAÇ SONUCU 0-4 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Türkiye 0-4 Ukrayna MAÇ ÖZETİ

2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5'inci maçında geçen cuma günü 'de 'ya 8-0 yenilen A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün ile oynadığı hazırlık maçını da kaybetti.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan özel müsabakanın ilk yarısını , 9'uncu dakikada Khimych, 14'üncü dakikada Apanashchenko ve 35'inci dakikada Basanska'nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında atağında Berna'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. 71'inci dakikada Kravets'in kafa golüyle farkı 4'e çıkaran Ukrayna, kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçtan 'lık galibiyetle ayrıldı.

  1. 11.11.2019
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