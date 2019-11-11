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11 Kasım 2019, Pazartesi
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A İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı

Türkiye A , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da 'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı mücadelelelerin hazırlıklarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı ilk çalışamayla başladı.

Teknik direktör yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen çalışmalara oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU ÖZEL ÇALIŞTI
ve İrfan Can Kahveci ise antrenman öncesinde sahada yapılan kısa toplantıya katılırken, sonrasında bireysel çalışmalarını salonda sürdürdü.

Öte yandan kaptan saha kenarında fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Takımın en tecrübeli ismi Emre Belözoğlu kendisi için özel hazırlanan antrenman programında çalıştı.

LİG MAÇI OYNAYANLAR DÜZ KOŞU YAPTI
Dün takımlarıyla birlikte lig maçlarında süre alan , , Uğurcan Çakır, Efecan Karaca, ve takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladılar.

ALTAY BAYINDIR KAMPA KATILDI
A 'da kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılırken yerine dahil edildi. Milliler yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

  1. 11.11.2019
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