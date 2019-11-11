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Milli Takım'da Emre Belözoğlu seferberliği
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı mücadelelelerin hazırlıklarına Riva'daki...
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Milliler'den kötü prova!
2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5'inci maçında geçen cuma günü İzmir'de Hollanda'ya 8-0 yenilen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Ukrayna ile oynadığı hazırlık...
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Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a gelen futbolcular...
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Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu!
Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye-İzlanda maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.
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Milli Takım'da flaş Altay Bayındır gelişmesi!
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 Elemeleri'nde oynanacak İzlanda ve Andorra karşılaşmaları öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş'in, Fenerbahçeli Altay Bayındır ile...
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Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı
Milli futbolcu Kaan Ayhan, 25. yaş gününü A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra maçları için kamp hazırlıklarını sürdürdüğü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla...
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Futbolda milli mesai başlıyor
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlar öncesi ilk antrenmanını yarın yapacak.
- Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geldi
- Şenol Güneş'ten Altay Bayındır ve Emre Belözoğlu açıklaması
- Milliler EURO 2020 için mesaiye başlıyor
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması
- THY'den Şenol Güneş'e büyük jest!
- Quaresma'dan asker selamı yorumu
- "Şu takımda Hakan Çalhanoğlu kadar tekniği iyi olan oyuncu yok"
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Milli futbolcu zatürre olduğu için kadroya alınmadı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve zatürre olduğu için milli takım aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...
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Güneş kararını verdi! İşte A Milliler'in kadrosu
A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi...
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A Milli Takım açıklandı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ve Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. İşte 28 kişilik liste...
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"2022'de bırakıyorum"
Şenol Güneş, “Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Bu umudu mutluluğa çevirmeliyiz. İnşallah 2022 Dünya Kupası’nda oluruz, 2022 finalim olacak” dedi.
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Güneş kararını verdi! İşte A Milliler'in kadrosu
A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi...
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