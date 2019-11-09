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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'dan Milli Takım açıklaması: Zatürre tedavim devam ediyor

Kenan Karaman'dan Milli Takım açıklaması: Zatürre tedavim devam ediyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden 'ta forma giyen ve zatürre olduğu için milli takım aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Teknik direktör tarafından açıklanan İzlanda ve Andorra maçların aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu belirtti.

Yakalandığı zatürreden dolayı, Bundesliga'nın geride kalan 10'uncu hafta maçında Köln ile karşılaşan 'un kadrosunda da yer alamayan Karaman, milli formayla yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Geçirdiğim ağır zatürre rahatsızlığımın tedavisi devam etmektedir, maalesef kadroda yer alamıyorum. Milli takıma, İzlanda ve Andorra maçlarında başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nı garantilemeyi ümit ediyorum.

  1. 09.11.2019
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