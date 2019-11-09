A Milli Takım açıklandı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ve Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. İşte 28 kişilik liste...
A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu. İşte 28 kişilik milli listemiz:
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: M. Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, H. Ali Kaldırım
Orta saha: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, H. Çalhanoğlu, Ömer Bayram
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal
- 9.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
A Milli Takım açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.