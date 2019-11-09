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09 Kasım 2019, Cumartesi
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A açıklandı

A Milli Takım açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO kapsamında İzlanda ve Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların belli oldu. İşte 28 kişilik liste...

A 'ın EURO 'nde İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçlarının belli oldu. İşte 28 kişilik milli listemiz:

Kaleciler: , Gökhan Akkan, , Uğurcan Çakır

Defans: M. Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, , Merih Demiral, Ozan Kabak, , Umut Meraş, H. Ali Kaldırım

Orta saha: , Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, , Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, H. Çalhanoğlu,

Forvet: , , Enes Ünal

  1. 9.11.2019
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