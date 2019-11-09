A Milli Takım açıklandı

A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu. İşte 28 kişilik milli listemiz:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: M. Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, H. Ali Kaldırım

Orta saha: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, H. Çalhanoğlu, Ömer Bayram

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal