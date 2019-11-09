"2022'de bırakıyorum"
Şenol Güneş, “Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Bu umudu mutluluğa çevirmeliyiz. İnşallah 2022 Dünya Kupası’nda oluruz, 2022 finalim olacak” dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya çok yaklaştıklarını ve bunu başarmak istediklerini ifade etti. Perşembe günü karşılaşacağımız İzlanda'nın ters geldiğini söyleyen Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorun yaşıyoruz. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 final olacak" dedi.
GURUR DUYACAĞIZ
Tecrübeli hoca, milli olayların Türk insanını bir araya getirdiği ifade ederken, "Gurur duyduğumuz bir milli takım olsun istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var ama çözümlerimiz de var. Biz ürettiğimiz çocukları önce kendi ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız. Milli takım olgusu, taraftarı olan bir milli takım. Tüm takımları tutan taraftarların, piramidin tepesinde birleşmesini istiyoruz" diye konuştu.
- 9.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
"2022'de bırakıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.