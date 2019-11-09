"2022'de bırakıyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya çok yaklaştıklarını ve bunu başarmak istediklerini ifade etti. Perşembe günü karşılaşacağımız İzlanda'nın ters geldiğini söyleyen Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorun yaşıyoruz. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 final olacak" dedi.

GURUR DUYACAĞIZ

Tecrübeli hoca, milli olayların Türk insanını bir araya getirdiği ifade ederken, "Gurur duyduğumuz bir milli takım olsun istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var ama çözümlerimiz de var. Biz ürettiğimiz çocukları önce kendi ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız. Milli takım olgusu, taraftarı olan bir milli takım. Tüm takımları tutan taraftarların, piramidin tepesinde birleşmesini istiyoruz" diye konuştu.