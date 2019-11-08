A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
İŞTE KADRODAKİ İSİMLER;
KALECİ: Mert, Uğurcan, Sinan Bolat, Gökhan Akkan
DEFANS: Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Bayram
FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
- 08.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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