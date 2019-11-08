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08 Kasım 2019, Cuma
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A kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu

A İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların açıklandı.

A İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların açıklandı.

İŞTE KADRODAKİ İSİMLER;

KALECİ: Mert, Uğurcan, , Gökhan Akkan

DEFANS: Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, , , Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, , Umut Meraş

ORTA SAHA: , Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, , Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, ,

FORVET: , , ,

  1. 08.11.2019
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